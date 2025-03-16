Украина усилит дипломатическую работу — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Боевые действия и оборона Украины продолжается почти по всей линии фронта. Россия своим молчанием относительно перемирия показала свои истинные намерения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 16 марта.

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Как отметил глава государства, сегодня состоялся доклад Главкома по боевой обстановке на фронте. Зеленский отметил, что бои продолжаются во многих ключевых точках почти по всей линии соприкосновения.

"От Харьковщины и Купянского направления до южных направлений", — сказал президент.

Кроме того, Зеленский высказался об игнорировании Россией предложения о прекращении огня на 30 дней. Он заявил, что Украина сделает все для активизации дипломатической стороны.

"После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю — неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что сейчас ежедневно продолжаются бои за защиту нашей независимости, государства и людей. По словам Зеленского, именно поддержка нашей армии сейчас решает все.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о том, что сейчас "все преданы" переговорам о прекращении огня. Он рассказал, какие основные вопросы обсуждаются.

Также The Independent обнародовало красные линии, которые определил официальный Киев. Есть важные границы, которые не удастся пересечь во время переговоров.