Кабмін розірвав угоду про повітряне сполучення з Іраном

Україна припинила дію угоди з Іраном про авіасполучення
Кабінет міністрів України у п'ятницю, 8 листопада, ухвалив рішення щодо припинення угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідний документ був підписаний ще у 1993 році.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Угода про повітряне сполучення
"Припинено дію Угоди про повітряне сполучення між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, вчиненої в Тегерані 09.07.1993", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, авіарейси з України до Ірану припинили здійснювати ще у 2020 році, коли іранську військові збили двома ракетами літак МАУ під час вильоту з Тегерану.
Тоді загинули всі, хто перебував на борту: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Ця авіакатастрофа увійшла до топ-50 найбільших в історії.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Ізраїль завдав удару по важливому обладнанню з виробництва балістичних ракет в Ірані. Ця атака підриває можливості Ірану з виробництва снарядів.
Також ми писали, що Зеленський заявив про вірогідність передачі Іраном ракет Росії. За його словами, наразі між країнами тривають переговори.
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