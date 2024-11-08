Кабмін розірвав угоду про повітряне сполучення з Іраном

Літак в небі. Ілюстративне фото: REUTERS

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 8 листопада, ухвалив рішення щодо припинення угоди про повітряне сполучення з Іраном. Відповідний документ був підписаний ще у 1993 році.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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"Припинено дію Угоди про повітряне сполучення між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, вчиненої в Тегерані 09.07.1993", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Мельничука

Як відомо, авіарейси з України до Ірану припинили здійснювати ще у 2020 році, коли іранську військові збили двома ракетами літак МАУ під час вильоту з Тегерану.

Тоді загинули всі, хто перебував на борту: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Ця авіакатастрофа увійшла до топ-50 найбільших в історії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Ізраїль завдав удару по важливому обладнанню з виробництва балістичних ракет в Ірані. Ця атака підриває можливості Ірану з виробництва снарядів.

Також ми писали, що Зеленський заявив про вірогідність передачі Іраном ракет Росії. За його словами, наразі між країнами тривають переговори.