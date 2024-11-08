Кабмин разорвал соглашение о воздушном сообщении с Ираном

Самолет в небе. Иллюстративное фото: REUTERS

Кабинет министров Украины в пятницу, 8 ноября, принял решение о прекращении соглашения о воздушном сообщении с Ираном. Соответствующий документ был подписан в 1993 году.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Соглашение о воздушном сообщении

"Прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Украины и Правительством Исламской Республики Иран, совершенное в Тегеране 09.07.1993", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Мельничука

Как известно, авиарейсы из Украины в Иран прекратили осуществлять еще в 2020 году, когда иранские военные сбили двумя ракетами самолет МАУ во время вылета из Тегерана.

Тогда погибли все, кто находился на борту: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Эта авиакатастрофа вошла в топ-50 самых больших в истории.

Напомним, в конце октября Израиль нанес удар по важному оборудованию по производству баллистических ракет в Иране. Эта атака подрывает возможности Ирана по производству снарядов.

Также мы писали, что Зеленский заявил о вероятности передачи по Ирану ракет России. По его словам, сейчас между странами продолжаются переговоры.