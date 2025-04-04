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Україна прагне налагодити відносини з республіканцями, — Устінова

4 квітня 2025 00:02
Ольга Антоновська - редактор
Україна працює над прихильністю республіканців — Устінова
Олександра Устінова. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Для України дуже важливо мати підтримку Америки. Наразі парламентарі працюють над тим, щоб переконати республіканців в Конгресі в тому, що Вашингтон не може покинути Київ.

Про це заявила народна депутатка Олександра Устінова в коментарі для Новини.LIVE у четвер, 3 квітня.

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За словами Устінової, українська сторона завжди намагалась спілкуватись з представниками обох партій Сполучених Штатів. Наразі ж українські парламентарі частіше комунікують із більшістю в Конгресі, оскільки республіканці мають розуміти всю важливість українського питання.

"Якщо в часи демократів ми більше лобіювали там, наприклад, виділення певних видів зброї або додатковий там пакет допомоги, то зараз основне питання полягає в тому, що потрібно продовжувати допомагати Україні", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, днями у Вашингтоні відбулася зустріч представників США та РФ. Це сталося після того, як Трамп висловив невдоволення темпами переговорів про припинення вогню в Україні. 

Також ми повідомляли про те, що у п'ятницю, 11 квітня, має відбутися нове засідання контактної групи з питань оборони України. Вперше у ньому не візьмуть участь представники США.

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