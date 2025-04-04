Украина работает над благосклонностью республиканцев — Устинова

Александра Устинова. Фото: скриншот

Для Украины очень важно иметь поддержку Америки. Сейчас парламентарии работают над тем, чтобы убедить республиканцев в Конгрессе в том, что Вашингтон не может покинуть Киев.

Об этом заявила народный депутат Александра Устинова в комментарии для Новини.LIVE в четверг, 3 апреля.

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По словам Устиновой, украинская сторона всегда пыталась общаться с представителями обеих партий Соединенных Штатов. Сейчас же украинские парламентарии чаще коммуницируют с большинством в Конгрессе, поскольку республиканцы должны понимать всю важность украинского вопроса.

"Если во времена демократов мы больше лоббировали там, например, выделение определенных видов оружия или дополнительный там пакет помощи, то сейчас основной вопрос заключается в том, что нужно продолжать помогать Украине", — отметила нардеп.

Напомним, на днях в Вашингтоне состоялась встреча представителей США и РФ. Это произошло после того, как Трамп выразил недовольство темпами переговоров о прекращении огня в Украине.

Также мы сообщали о том, что в пятницу, 11 апреля, должно состояться новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Впервые в нем не примут участие представители США.