Україна об’єднується з країнами ЄС у виробництві озброєння

Володимир Зеленський та Дік Скоф. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Під час офіційної зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Скофом президент Володимир Зеленський заявив про початок нового етапу оборонного партнерства — спільного виробництва озброєння та дронів. Йдеться про розгортання спільних потужностей як на території України, так і безпосередньо в Нідерландах.

Про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу з Діком Скофом, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває на саміті НАТО.

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За словами глави держави, Україна починає кооперацію з кількома європейськими країнами в оборонній сфері. Зеленський підкреслив, що така співпраця є стратегічним кроком у протидії російській агресії, враховуючи те, що РФ тісно співпрацює з Іраном і КНДР у сфері виробництва дронів.

"Ми починаємо співпрацю з деякими країнами над спільним виробництвом. Радий працювати з Нідерландами. Виробництво може бути в Україні та тут. Думаю, це буде гарним кроком у цьому напрямку", — заявив Зеленський під час брифінгу.

Президент також подякував Нідерландам за новий військовий пакет допомоги, який, за його словами, вже погоджено. Його склад сприятиме як безпосередньому підсиленню обороноздатності ЗСУ на фронті, так і розвитку українського військового виробництва.

Окрему увагу Зеленський приділив новим технологіям, які дозволяють економити паливо.

На завершення президент заявив про готовність обговорити важливі кроки щодо участі України в створенні європейських кластерів, що може стати основою для глибшої інтеграції країни в оборонно-промисловий простір ЄС.

"Ми стоїмо, боремося за свободу. Наші цінності та майбутнє. Дякую за ваші щирі співчуття. Це висока ціна війни, яку плацнує Україна і люди в ній. Ми бачимо наше майбутнє в мирі. Це нам дуже потрібно. Нам потрібен мир в Україні без війни, як частині родини ЄС. Хочу обговорити важливі кроки щодо кластерів у ЄС. Важливо розпочати цей процес. Нам потрібна підтримка", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на брифінгу з Діком Скофом сказав, що Україна вже передає Нідерландам певні технології щодо виробництва дронів.

А також нещодавно Володимир Зеленський поспілкувався з главою міністерства оборони Норвегії щодо посилення систем ППО України.

Відомо, що в Україні відкрили офіс норвезької компанії, яка займається розробкою та виготовленням систем NASAMS.