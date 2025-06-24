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Головна Новини дня Україна передає партнерам військові розробки — Зеленський

Україна передає партнерам військові розробки — Зеленський

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Дата публікації: 24 червня 2025 13:08
Україна пропонує Нідерландам об’єднатися у створенні БПЛА
Президент Володимир Зеленський поруч з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скофом. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець
Ключові моменти Україна пропонує поглибити військову співпрацю з Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Нідерландів подякував цій країні за масштабну допомогу у протидії російській агресії, а також закликав до подальшого розширення військово-технічної співпраці. Зокрема, глава держави запропонував розпочати спільне виробництво безпілотників — як пріоритетний напрям двостороннього партнерства.

Про це він заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Скофом, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Україна пропонує поглибити військову співпрацю з Нідерландами

Володимир Зеленський заявив, що Нідерланди, Німеччина та Велика Британія залишаються тими трьома країнами, які підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни.

Окрему подяку Зеленський висловив саме Нідерландам, які вже беруть участь у виробництві зброї для ЗСУ та мають плани щодо посилення цієї співпраці у 2025 році.

Зеленський також торкнувся питання притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Він підкреслив важливість продовження юридичних зусиль на міжнародному рівні, щоб агресор не уникнув покарання.

"Я дуже розраховую на вашу допомогу, коли ми продовжимо наше правосуддя і притягнемо Росію до відповідальності за ці злочини. Це дуже важливо для наших родин, для всіх нас, гадаю, для всієї Європи та світу, які справді поважають цінності, права та закон. Це надзвичайно важливо. Другий момент. Я дуже вдячний трьом найбільшим країнам Європи, які допомагають нам від самого початку російської агресії", — сказав Зеленський. 

Окремо Зеленський звернув увагу на технічний прогрес, досягнутий Україною у воєнних умовах, зокрема в сфері безпілотних технологій. За його словами, Україна готова ділитися власними розробками з партнерами, а спільне виробництво дронів може стати ключовим напрямом співпраці вже найближчим часом.

"Звісно, я хочу обговорити з вами, на чому зосередитись, що для нас найважливіше. Спільне виробництво дронів. Тепер ми бачимо, що це пріоритет для вас. Усі добре знають, що рівень технологій в Україні під час війни значно зріс. Ми маємо ці технології і хочемо поділитися ними з партнерами", — заявив Президент України.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, стало відомо, що в Україні відкрили офіс виробника систем NASAMS.

Додамо, що наприкінці травня глава МЗС України Андрій Сибіга зазначав, що Україна наростила в 35 разів виробництво зброї. 

Володимир Зеленський зброя Нідерланди Україна дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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