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Буде посилення ППО — виробник NASAMS відкрив офіс в Україні

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Дата публікації: 23 червня 2025 08:15
Виробник NASAMS відкрив офіс в Україні — очікується посилення ППО
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense
Ключові моменти Відкриття в Україні офісу виробника NASAMS

В Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace, яка виробляє системи протиповітряної оборони NASAMS. Готується посилення захисту українського населення та інфраструктури від російських обстрілів. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України 22 червня.

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Відкриття в Україні офісу виробника NASAMS

У Міноборони розповіли, що офіс виробника NASAMS в Україні відкрився 22 червня. Зазначається, що компанія Kongsberg Defence and Aerospace — провідний норвезький виробник озброєння, зокрема, систем ППО, які вже захищають українські міста від російських атак. 

"У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS — для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

В оборонному відомстві також повідомили, що протиповітряна оборона — це лише один зі стратегічних пріоритетів України. Російські війська здійснили понад 3 500 запусків ракет і дронів лише цього місяця. Тому, наша держава працює над масштабуванням виробництва та пришвидшенням постачання. 

"Відкриття офісу — це черговий крок у розвитку партнерства між Україною, Норвегією та компанією Kongsberg. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря — напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером. Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів — над підвищенням ефективності вже наявного озброєння та впровадженням інновацій", — додали у міністерстві.

Там також подякували уряду Норвегії за фінансову підтримку та висловили вдячність команді Kongsberg за довіру та готовність розвивати довгострокову співпрацю.

Нагадаємо, 22 червня в Україну з візитом прибув міністр оборони Норвегії. Разом з Володимиром Зеленським вони обговорили виробництво зброї

Також ми раніше писали, що головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як ППО збиває російські "шахеди" і чому надають пріоритет. За його словами, більшість роботи виконують мобільні вогневі групи. 

зброя Україна ППО NASAMS війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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