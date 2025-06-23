Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет усиление ПВО — производитель NASAMS открыл офис в Украине

Будет усиление ПВО — производитель NASAMS открыл офис в Украине

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 08:15
Производитель NASAMS открыл офис в Украине — ожидается усиление ПВО
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense
Ключові моменти Открытие в Украине офиса производителя NASAMS

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит системы противовоздушной обороны NASAMS. Готовится усиление защиты украинского населения и инфраструктуры от российских обстрелов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 22 июня.

Реклама
Читайте также:

Открытие в Украине офиса производителя NASAMS

В Минобороны рассказали, что офис производителя NASAMS в Украине открылся 22 июня. Отмечается, что компания Kongsberg Defence and Aerospace — ведущий норвежский производитель вооружения, в частности, систем ПВО, которые уже защищают украинские города от российских атак.

"В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS — для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что противовоздушная оборона — это лишь один из стратегических приоритетов Украины. Российские войска осуществили более 3 500 запусков ракет и дронов только в этом месяце. Поэтому, наше государство работает над масштабированием производства и ускорением поставок.

"Открытие офиса — это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря — направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером. Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров — над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций", — добавили в министерстве.

Там также поблагодарили правительство Норвегии за финансовую поддержку и выразили благодарность команде Kongsberg за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество.

Напомним, 22 июня в Украину с визитом прибыл министр обороны Норвегии. Вместе с Владимиром Зеленским они обсудили производство оружия.

Также мы ранее писали, что главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как ПВО сбивает российские "Шехеды" и чему отдают приоритет. По его словам, большинство работы выполняют мобильные огневые группы.

оружие Украина ПВО NASAMS война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации