Производитель NASAMS открыл офис в Украине — ожидается усиление ПВО

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: x.com/DeptofDefense

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит системы противовоздушной обороны NASAMS. Готовится усиление защиты украинского населения и инфраструктуры от российских обстрелов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 22 июня.

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Открытие в Украине офиса производителя NASAMS

В Минобороны рассказали, что офис производителя NASAMS в Украине открылся 22 июня. Отмечается, что компания Kongsberg Defence and Aerospace — ведущий норвежский производитель вооружения, в частности, систем ПВО, которые уже защищают украинские города от российских атак.

"В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS — для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что противовоздушная оборона — это лишь один из стратегических приоритетов Украины. Российские войска осуществили более 3 500 запусков ракет и дронов только в этом месяце. Поэтому, наше государство работает над масштабированием производства и ускорением поставок.

"Открытие офиса — это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря — направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером. Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров — над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций", — добавили в министерстве.

Там также поблагодарили правительство Норвегии за финансовую поддержку и выразили благодарность команде Kongsberg за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество.

Напомним, 22 июня в Украину с визитом прибыл министр обороны Норвегии. Вместе с Владимиром Зеленским они обсудили производство оружия.

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