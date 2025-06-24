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Украина передает партнерам военные разработки — Зеленский

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Дата публикации 24 июня 2025 13:08
Украина предлагает Нидерландам объединиться в создании БПЛА
Президент Владимир Зеленский рядом с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец
Ключові моменти Украина предлагает углубить военное сотрудничество с Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Нидерланды поблагодарил эту страну за масштабную помощь в противодействии российской агрессии, а также призвал к дальнейшему расширению военно-технического сотрудничества. В частности, глава государства предложил начать совместное производство беспилотников — как приоритетное направление двустороннего партнерства.

Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды, Германия и Великобритания остаются теми тремя странами, которые поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны.

Отдельную благодарность Зеленский выразил именно Нидерландам, которые уже участвуют в производстве оружия для ВСУ и имеют планы по усилению этого сотрудничества в 2025 году.

Зеленский также коснулся вопроса привлечения России к ответственности за военные преступления. Он подчеркнул важность продолжения юридических усилий на международном уровне, чтобы агрессор не избежал наказания.

"Я очень рассчитываю на вашу помощь, когда мы продолжим наше правосудие и привлечем Россию к ответственности за эти преступления. Это очень важно для наших семей, для всех нас, думаю, для всей Европы и мира, которые действительно уважают ценности, права и закон. Это чрезвычайно важно. Второй момент. Я очень благодарен трем крупнейшим странам Европы, которые помогают нам с самого начала российской агрессии", — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание на технический прогресс, достигнутый Украиной в военных условиях, в частности в сфере беспилотных технологий. По его словам, Украина готова делиться собственными разработками с партнерами, а совместное производство дронов может стать ключевым направлением сотрудничества уже в ближайшее время.

"Конечно, я хочу обсудить с вами, на чем сосредоточиться, что для нас самое важное. Совместное производство дронов. Теперь мы видим, что это приоритет для вас. Все хорошо знают, что уровень технологий в Украине во время войны значительно вырос. Мы имеем эти технологии и хотим поделиться ими с партнерами", — заявил Президент Украины.

Напомним, вчера, 23 июня, стало известно, что в Украине открыли офис производителя систем NASAMS.

Добавим, что в конце мая глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что Украина нарастила в 35 раз производство оружия.

Владимир Зеленский оружие Нидерланды Украина дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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