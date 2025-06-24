Украина объединяется со странами ЕС в производстве вооружения

Владимир Зеленский и Дик Скоф. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Во время официальной встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом президент Владимир Зеленский заявил о начале нового этапа оборонного партнерства — совместного производства вооружения и дронов. Речь идет о развертывании совместных мощностей как на территории Украины, так и непосредственно в Нидерландах.

Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге с Диком Скофом, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится на саммите НАТО.

Реклама

Читайте также:

Нидерланды и другие страны ЕС помогут Украине в производстве оружия

По словам главы государства, Украина начинает кооперацию с несколькими европейскими странами в оборонной сфере. Зеленский подчеркнул, что такое сотрудничество является стратегическим шагом в противодействии российской агрессии, учитывая то, что РФ тесно сотрудничает с Ираном и КНДР в сфере производства дронов.

"Мы начинаем сотрудничество с некоторыми странами над совместным производством. Рад работать с Нидерландами. Производство может быть в Украине и здесь. Думаю, это будет хорошим шагом в этом направлении", — заявил Зеленский во время брифинга.

Президент также поблагодарил Нидерланды за новый военный пакет помощи, который, по его словам, уже согласован. Его состав будет способствовать как непосредственному усилению обороноспособности ВСУ на фронте, так и развитию украинского военного производства.

Отдельное внимание Зеленский уделил новым технологиям, которые позволяют экономить топливо.

В завершение президент заявил о готовности обсудить важные шаги по участию Украины в создании европейских кластеров, что может стать основой для более глубокой интеграции страны в оборонно-промышленное пространство ЕС.

"Мы стоим, боремся за свободу. Наши ценности и будущее. Спасибо за ваши искренние соболезнования. Это высокая цена войны, которую плацнує Украина и люди в ней. Мы видим наше будущее в мире. Это нам очень нужно. Нам нужен мир в Украине без войны, как части семьи ЕС. Хочу обсудить важные шаги по кластерам в ЕС. Важно начать этот процесс. Нам нужна поддержка", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский на брифинге с Диком Скофом сказал, что Украина уже передает Нидерландам определенные технологии по производству дронов.

А также недавно Владимир Зеленский пообщался с главой министерства обороны Норвегии по усилению систем ПВО Украины.

Известно, что в Украине открыли офис норвежской компании, которая занимается разработкой и изготовлением систем NASAMS.