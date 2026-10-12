Перехід на зимовий час 2026: різниця в часі з Європою

Люди відпочивають в осінньому парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Україна перейде на зимовий час у ніч проти 25 жовтня 2026 року. О 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад — на 03:00. Після цього різниця в часі з Туреччиною становитиме одну годину, тоді як із Молдовою, Румунією, Болгарією та Грецією час збігатиметься.

Про це інформує Новини.LIVE.

Реклама

Перехід на зимовий час в Україні: що зміниться

Отже, 25 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад — на 03:00. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. У 2026 році це 25 жовтня, тому в ніч із суботи на неділю українці зможуть поспати на годину довше.

Смартфони, комп’ютери та більшість розумних годинників переведуть час автоматично. Натомість механічні годинники, духовки, мікрохвильовки й автомобільні магнітоли потрібно буде налаштувати вручну.

З якими країнами Європи час збігатиметься

Україна переходить на зимовий час синхронно з Європейським Союзом. Країни ЄС також переведуть годинники 25 жовтня — о 01:00 за всесвітнім часом. Тому різниця в часі з більшістю європейських сусідів не зміниться.

Читайте також:

Узимку за східноєвропейським часом UTC+2, як і Україна, житимуть такі країни:

Молдова;

Румунія;

Болгарія;

Греція;

Кіпр;

Фінляндія;

Естонія;

Латвія;

Литва.

З Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Німеччиною, Італією та іншими країнами центральноєвропейського часового поясу різниця становитиме одну годину. У Великій Британії та Португалії час буде на дві години позаду київського.

З якими країнами зміниться різниця в часі

Інакше буде з країнами, які не переводять годинники на зимовий час. Туреччина протягом усього року живе за часом UTC+3.

Улітку час у Києві та Стамбулі збігається, однак після 25 жовтня в Туреччині буде на годину більше, ніж в Україні. Така сама різниця буде з Білоруссю та Росією.

Чи скасують в Україні переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон № 4201 "Про обчислення часу в Україні", який передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак документ досі не набув чинності.

За даними Верховної Ради, закон передали на підпис президенту ще у 2024 році, але відтоді він залишається без підпису. Тому в Україні продовжує діяти чинний порядок зміни часу.

На літній час Україна переходить в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня. Після переведення годинників 25 жовтня країна знову житиме за київським часом другого часового поясу. Наступний перехід на літній час запланований на 28 березня 2027 року.

У Європейському Союзі також поки не скасували сезонне переведення годинників. Ще у 2018 році Єврокомісія запропонувала відмовитися від цієї практики, однак країни ЄС досі не дійшли згоди щодо того, який час залишити.

Новини.LIVE інформували, що в Україні перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти 25 жовтня. Зміна часу може спричинити втому, сонливість, дратівливість і труднощі із засинанням. Щоб легше адаптуватися, рекомендується заздалегідь поступово змінювати графік сну, більше гуляти вдень і дотримуватися регулярного розпорядку дня.

Новини.LIVE також писали, що переведення годинників на зимовий час змінює офіційний час, але не впливає на рух Сонця. Через географічне розташування України світанок і захід Сонця в різних містах відбуваються в різний час, а різниця між Харковом та Ужгородом перевищує 50 хвилин. Після переходу на зимовий час 25 жовтня за годинником раніше світатиме й темнітиме.