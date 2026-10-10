Не вся Європа змінює час: де не переводитимуть годинники у жовтні

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У більшості країн Європи в ніч із 24 на 25 жовтня 2026 року перейдуть на зимовий час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Водночас в окремих країнах діють інші правила, а питання повного скасування сезонного переведення часу в Європейському Союзі досі не вирішене.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як у ЄС намагалися скасувати сезонну зміну часу

У Німеччині, Польщі, Франції, Чехії та Словаччині годинники переведуть із 03:00 на 02:00. У Румунії перехід відбудеться з 04:00 на 03:00. В Ісландії сезонного переведення часу немає, тому країна й надалі житиме за UTC+0.

Дискусії щодо скасування переходу на літній і зимовий час у ЄС тривають кілька років. У вересні 2018 року Європейська комісія запропонувала відмовитися від сезонної зміни годинників. Під час опитування 84% учасників висловилися проти чинної системи, тоді як 16% підтримали її збереження.

У березні 2019 року Європейський парламент підтримав ідею скасування переведення годинників, а останнім роком із сезонною зміною часу попередньо планували зробити 2021-й.

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Однак країни ЄС не змогли узгодити, який саме час має залишитися постійним — літній чи зимовий. Через відсутність спільного рішення перехід на зимовий час продовжує діяти.

Як повідомляли Новини.LIVE, перехід на зимовий час може допомогти дещо скоротити вечірнє навантаження на енергосистему України та знизити ризик запровадження обмежень електроспоживання. Однак зміна часу не розв’язує ключових проблем галузі, серед яких — пошкодження енергогенерувальних об’єктів і нестача потужностей, здатних оперативно реагувати на коливання попиту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні значних екстремальних магнітних бур не очікується, однак у середині місяця прогнозують період підвищеної геомагнітної активності — з 12 до 16 жовтня. У цей час метеочутливим людям радять уважніше ставитися до свого самопочуття, адже сезонні зміни можуть посилювати чутливість організму до коливань космічної погоди.