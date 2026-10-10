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Переход на зимнее время в Европе: когда будут переводить часы

Ua ru
10 октября 2026 17:40
Не вся Европа переходит на зимнее время: где в октябре часы не будут переводить
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В большинстве стран Европы в ночь с 24 на 25 октября 2026 года перейдут на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на один час назад. В то же время в отдельных странах действуют другие правила, а вопрос о полной отмене сезонного перехода на зимнее время в Европейском Союзе до сих пор не решен.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как в ЕС пытались отменить сезонную смену времени

В Германии, Польше, Франции, Чехии и Словакии часы переведут с 03:00 на 02:00. В Румынии переход состоится с 04:00 на 03:00. В Исландии сезонного перехода на летнее и зимнее время нет, поэтому страна и в дальнейшем будет жить по UTC+0.

Дискуссии об отмене перехода на летнее и зимнее время в ЕС продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2018 года Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного перевода часов. В ходе опроса 84% участников высказались против действующей системы, тогда как 16% поддержали её сохранение.

В марте 2019 года Европейский парламент поддержал идею отмены перевода часов, а последним годом с сезонной сменой времени предварительно планировали сделать 2021-й.

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Однако страны ЕС не смогли договориться, какое именно время должно остаться постоянным — летнее или зимнее. Из-за отсутствия общего решения переход на зимнее время продолжает действовать.

Как сообщали Новини.LIVE, переход на зимнее время может помочь несколько сократить вечернюю нагрузку на энергосистему Украины и снизить риск введения ограничений на потребление электроэнергии. Однако смена времени не решает ключевых проблем отрасли, среди которых — повреждения энергогенерирующих объектов и нехватка мощностей, способных оперативно реагировать на колебания спроса.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре значительных экстремальных магнитных бурь не ожидается, однако в середине месяца прогнозируют период повышенной геомагнитной активности - с 12 по 16 октября. В это время метеочувствительным людям советуют более внимательно относиться к своему самочувствию, ведь сезонные изменения могут усиливать чувствительность организма к колебаниям космической погоды.

Европа зима перевод часов зимнее время часы
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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