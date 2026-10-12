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Главная Новости дня Украина переходит на зимнее время: как изменится разница во времени с Европой

Украина переходит на зимнее время: как изменится разница во времени с Европой

Ua ru
12 октября 2026 08:10
Переход на зимнее время в 2026 году: разница во времени с Европой
Люди отдыхают в осеннем парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украина перейдет на зимнее время в ночь на 25 октября 2026 года. В 04:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад — на 03:00. После этого разница во времени с Турцией составит один час, тогда как с Молдовой, Румынией, Болгарией и Грецией время будет совпадать.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Переход на зимнее время в Украине: что изменится

Итак, 25 октября в 04:00 по киевскому времени стрелки часов нужно будет перевести на час назад — на 03:00. Согласно постановлению Кабинета Министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2026 году это 25 октября, поэтому в ночь с субботы на воскресенье украинцы смогут поспать на час дольше.

Смартфоны, компьютеры и большинство умных часов переведут время автоматически. Зато механические часы, духовки, микроволновые печи и автомобильные магнитолы нужно будет настроить вручную.

С какими странами Европы время будет совпадать

Украина переходит на зимнее время синхронно с Европейским Союзом. Страны ЕС также переведут часы 25 октября — в 01:00 по всемирному времени. Поэтому разница во времени с большинством европейских соседей не изменится.

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Зимой по восточноевропейскому времени UTC+2, как и Украина, будут жить следующие страны:

  • Молдова;
  • Румыния;
  • Болгария;
  • Греция;
  • Кипр;
  • Финляндия;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва.

С Польшей, Словакией, Венгрией, Германией, Италией и другими странами центральноевропейского часового пояса разница составит один час. В Великобритании и Португалии время будет на два часа позже киевского.

С какими странами изменится разница во времени

Иначе будет с странами, которые не переводят часы на зимнее время. Турция в течение всего года живет по времени UTC+3.

Летом время в Киеве и Стамбуле совпадает, однако после 25 октября в Турции будет на час больше, чем в Украине. Такая же разница будет с Беларусью и Россией.

Отменят ли в Украине перевод часов

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон № 4201 "Об исчислении времени в Украине", который предусматривает отказ от сезонного перевода часов. Однако документ до сих пор не вступил в силу.

По данным Верховной Рады, закон был передан на подпись президенту еще в 2024 году, но с тех пор он остается без подписи. Поэтому в Украине продолжает действовать действующий порядок смены времени.

На летнее время Украина переходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября. После перевода часов 25 октября страна вновь будет жить по киевскому времени второго часового пояса. Следующий переход на летнее время запланирован на 28 марта 2027 года.

В Европейском Союзе также пока не отменили сезонный перевод часов. Еще в 2018 году Еврокомиссия предложила отказаться от этой практики, однако страны ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно того, какое время оставить.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября. Смена времени может вызвать усталость, сонливость, раздражительность и трудности с засыпанием. Чтобы легче адаптироваться, рекомендуется заранее постепенно менять график сна, больше гулять днем и придерживаться регулярного распорядка дня.

Новини.LIVE также писали, что перевод часов на зимнее время изменяет официальное время, но не влияет на движение Солнца. Из-за географического положения Украины рассвет и закат в разных городах наступают в разное время, а разница между Харьковом и Ужгородом превышает 50 минут. После перехода на зимнее время 25 октября по часам раньше будет рассветать и темнеть.

Европа зима перевод часов зимнее время часы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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