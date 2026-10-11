Переход на зимнее время в 2026 году: когда переводить часы в Украине

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине переход на зимнее время состоится в ночь на 25 октября. В воскресенье в 04:00 часы нужно перевести на один час назад — на 03:00. Благодаря этому ночь продлится на час дольше, поэтому украинцы смогут поспать немного больше.

Новини.LIVE рассказывают о переходе Украины на зимнее время.

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Перевод часов в Украине

Сезонный перевод часов ввели, чтобы рациональнее использовать дневной свет и приспосабливать распорядок дня к сезонным изменениям продолжительности светового дня.

Одной из главных причин введения этой практики была возможность сократить потребление электроэнергии за счет меньшего использования искусственного освещения в вечернее время.

Кроме того, дополнительные часы света после окончания рабочего дня должны были создавать больше возможностей для прогулок, отдыха и выполнения повседневных дел.

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В то же время эффективность сезонного перевода часов в настоящее время вызывает дискуссии. Объемы возможной экономии электроэнергии зависят от климатических условий, уровня энергопотребления и привычек населения.

Переход на зимнее время предполагает возвращение к стандартному времени. В этом году в Украине это произойдет в ночь на 25 октября. После смены времени рассвет наступит раньше, однако вечера также станут темнеть раньше.

Влияние на организм

Люди могут замечать повышенную усталость, сонливость в течение дня, раздражительность и снижение концентрации внимания. У некоторых также возникают трудности с засыпанием или утренним пробуждением, поскольку организму нужно время, чтобы приспособиться к изменившемуся расписанию.

На внутренние биологические ритмы в значительной степени влияет естественное освещение. Именно свет помогает организму регулировать чередование сна и бодрствования.

После перевода часов на зимнее время рассвет наступает раньше, а вечерние сумерки — быстрее, что может сказываться на привычном режиме дня.

Интенсивность этих изменений зависит от индивидуальных особенностей человека. Некоторые почти не чувствуют разницы, тогда как другим требуется несколько дней для восстановления привычного ритма жизни.

Как организму легче приспособиться к зимнему времени

Чтобы привыкание к новому режиму дня прошло легче, стоит заранее скорректировать график сна. За несколько дней до перевода часов можно постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения на 15-20 минут. После перехода на зимнее время желательно соблюдать регулярный распорядок дня и ложиться спать примерно в одно и то же время.

Для поддержания нормального самочувствия также рекомендуется следовать нескольким простым советам:

взрослым следует спать не менее семи часов в сутки, чтобы организм успевал восстанавливаться;

прогулки в дневное время и доступ к естественному свету помогают поддерживать естественный цикл сна и бодрствования;

вечером желательно уменьшать яркость освещения и ограничивать использование смартфонов и компьютеров;

кофе, крепкий чай и энергетические напитки лучше не употреблять поздно днем, особенно если они влияют на качество сна;

регулярные прогулки и умеренные физические нагрузки способствуют полноценному отдыху.

Как писали Новини.LIVE, перевод часов в ночь на 25 октября состоится также в большинстве стран Европы. Вопрос полной отмены сезонного перевода до сих пор не согласован.

Кроме того, Новини.LIVE объясняли, почему в Украине переводят часы, если Верховная Рада еще в 2024 году приняла законопроект об отказе от сезонного перехода на летнее время.