Переход на зимнее время в 2026 году в Украине: когда переводить часы и как это повлияет на сон

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине переход на зимнее время в 2026 году традиционно приходится на последнее воскресенье октября. В ночь на 25 октября нужно будет перевести часы на один час назад — с 04:00 на 03:00. Таким образом, сутки фактически будут длиться 25 часов, что даст дополнительный час для сна.

Новини.LIVE рассказывают о переходе на зимнее время в Украине в октябре 2026 года.

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Переход на зимнее время в октябре

Украина до сих пор переводит часы в марте и октябре. В то же время Верховная Рада в июле 2024 года приняла законопроект №4201 об отказе от сезонного перехода на летнее и зимнее время, но он не вступил в силу. Документ передали на подпись украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но он его не подписал.

Законопроект № 4201. Фото: скриншот

Смартфоны и большинство современных устройств сделают это автоматически, если в настройках включена функция автоматического определения времени.

Влияние на организм человека

После перевода часов на зимнее время организму может потребоваться определенный период для адаптации к новому режиму. В это время возможны следующие изменения:

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повышенная утомляемость;

нарушение сна;

снижение концентрации внимания и перепады настроения;

изменения пищевых привычек.

Влияние перехода на зимнее время зависит от индивидуальных особенностей человека. Одни почти не ощущают никаких изменений, другим требуется несколько дней, чтобы привыкнуть к новому распорядку.

Переход на зимнее и летнее время по-разному сказывается на продолжительности сна. Весной стрелки часов переводят на час вперед, из-за чего люди теряют час сна, а осенью — на час назад, поэтому появляется возможность поспать подольше.

В то же время даже осенняя смена времени может временно нарушить привычный режим отдыха.

Почему украинцы переводят часы?

Сезонный перевод часов ввели для того, чтобы лучше приспособить распорядок дня людей к продолжительности светового дня.

Весной стрелки переводят на час вперед, благодаря чему на вечерние часы приходится больше светлого времени. Это позволяет дольше пользоваться естественным освещением. Осенью часы переводят на час назад, чтобы восстановить стандартное время на зимний период.

Как писали Новини.LIVE, к смене времени можно подготовиться постепенно. В частности, Американская академия медицины сна рекомендует за несколько дней постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения примерно на 20 минут.

А в ближайшие выходные, 10-11 октября, в Украине ожидается преимущественно тёплая погода. Местами потеплеет до +26 °С. В то же время в воскресенье атмосферный фронт принесёт дожди в несколько областей.