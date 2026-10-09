Перехід на зимовий час 2026 в Україні: коли переводити годинники та як це вплине на сон

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні перехід на зимовий час у 2026 році традиційно припадає на останню неділю жовтня. У ніч проти 25 жовтня потрібно буде перевести годинники на одну годину назад — з 04:00 на 03:00. Таким чином, доба фактично триватиме 25 годин, що дасть додаткову годину для сну.

Новини.LIVE розповідають про переведення годинників на зимовий час в Україні у жовтні 2026 року.

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Переведення годинників у жовтні

Україна досі переводить годинники у березні та жовтні. Водночас Верховна Рада у липні 2024 року ухвалила законопроєкт №4201 про відмову від сезонної зміни часу, але він не набув чинності. Документ передали на підпис українському лідеру Володимиру Зеленському, але він його не підписав.

Законопроєкт №4201. Фото: скриншот

Смартфони та більшість сучасних пристроїв зроблять це автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнено автоматичне визначення часу.

Вплив на організм людей

Після переведення годинників на зимовий час організму може знадобитися певний період для пристосування до нового режиму. У цей час можливі такі зміни:

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підвищена втомлюваність;

порушення сну;

зниження концентрації та зміни настрою;

зміни харчових звичок.

Вплив переходу на зимовий час залежить від індивідуальних особливостей людини. Одні майже не відчувають жодних змін, іншим потрібні декілька днів, щоб звикнути до нового розпорядку.

Перехід на зимовий і літній час по-різному позначається на тривалості сну. Навесні стрілки годинника переводять на годину вперед, через що люди втрачають годину сну, а восени — на годину назад, тому є можливість поспати довше.

Водночас навіть осіння зміна часу може тимчасово порушити звичний режим відпочинку.

Чому українці переводять годинники?

Сезонне переведення годинників запровадили для того, щоб краще пристосувати розпорядок дня людей до тривалості світлового дня.

У весняний період стрілки переводять на годину вперед, завдяки чому більше світлого часу залишається на вечірні години. Це дає змогу довше користуватися природним освітленням. Восени годинники повертають на годину назад, аби відновити стандартний час на зимовий період.

Як писали Новини.LIVE, до зміни часу можна підготуватися поступово. Зокрема, Американська академія медицини сну рекомендує за декілька днів поступово зміщувати час засинання та пробудження приблизно на 20 хвилин.

А найближчими вихідними, 10-11 жовтня, в Україні очікується переважно тепла погода. Подекуди потепліє до +26 °С. Водночас у неділю атмосферний фронт принесе дощі в декілька областей.