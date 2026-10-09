Україну чекають теплі вихідні, але не всюди: прогноз Діденко

Українці прогулюються сонячними вулицями Харкова. Фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими вихідними очікується переважно тепла погода, а температура повітря в окремих регіонах підніметься до +26 °С. У суботу, 10 жовтня, опадів синоптики не прогнозують по всій країні, однак уже в неділю атмосферний фронт принесе дощі в західні та північні області, а також на Вінниччину.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

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Погода в Україні на 10 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

В Україні буде до +26 °С

За прогнозом Діденко, у суботу, 10 жовтня, дощів не очікується в жодному регіоні України. Температура повітря буде комфортною та переважно становитиме від +18 °С до +22 °С.

У південній частині країни термометри покажуть до +24 °С. Дещо прохолодніше буде на півночі — від +16 °С до +18 °С.

У неділю, 11 жовтня, погода зміниться. Атмосферний фронт принесе дощі в західні області, на Вінниччину та північ України. На півдні, сході та в більшості центральних регіонів істотних опадів не прогнозують.

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На заході температура знизиться до +10...+13 °С. На решті території переважатиме тепла повітряна маса з температурою +19...+24 °С, а на півдні очікується до +23...+26 °С.

Погода в Києві

У Києві в суботу опадів не прогнозують. Після обіду стихне поривчастий вітер, а максимальна температура становитиме близько +17 °С.

У неділю в столиці потеплішає до +21 °С. Істотних опадів упродовж більшої частини дня не очікується, однак ближче до вечора може пройти невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. За прогнозом фахівців Climate Impact Company, грудень і лютий очікуються відносно м'якими. Найбільша ймовірність морозів і снігопадів припадає на січень.

Також Новини.LIVE писав, що після 20 жовтня в більшості регіонів України прогнозують перші нічні заморозки. За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, похолодання оминатиме переважно південні області.