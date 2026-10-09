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Главная Новости дня В Украине резко потеплеет до +26 °С: прогноз Диденко на выходные

В Украине резко потеплеет до +26 °С: прогноз Диденко на выходные

Ua ru
9 октября 2026 15:53
Украину ждут теплые выходные, но не везде: прогноз Диденко
Украинцы прогуливаются по солнечным улицам Харькова. Фото: Новини.LIVE

В Украине в ближайшие выходные ожидается преимущественно теплая погода, а температура воздуха в отдельных регионах поднимется до +26 °С. В субботу, 10 октября, синоптики не прогнозируют осадков по всей стране, однако уже в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области, а также в Винницкую область.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

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Погода в Украине
Погода в Украине на 10 октября. Фото: Укргидрометцентр

В Украине будет до +26 °С

По прогнозу Диденко, в субботу, 10 октября, дождей не ожидается ни в одном регионе Украины. Температура воздуха будет комфортной и преимущественно составит от +18 °С до +22 °С.

В южной части страны термометры покажут до +24 °С. Несколько прохладнее будет на севере — от +16 °С до +18 °С.

В воскресенье, 11 октября, погода изменится. Атмосферный фронт принесет дожди в западные области, Винницкую область и на север Украины. На юге, востоке и в большинстве центральных регионов существенных осадков не прогнозируют.

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На западе температура снизится до +10...+13 °С. На остальной территории будет преобладать теплая воздушная масса с температурой +19...+24 °С, а на юге ожидается до +23...+26 °С.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу осадков не прогнозируют. После обеда стихнет порывистый ветер, а максимальная температура составит около +17 °С.

В воскресенье в столице потеплеет до +21 °С. Существенных осадков на протяжении большей части дня не ожидается, однако ближе к вечеру может пройти небольшой дождь.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть теплее климатической нормы. По прогнозу специалистов Climate Impact Company, декабрь и февраль ожидаются относительно мягкими. Наибольшая вероятность морозов и снегопадов приходится на январь.

Также Новини.LIVE писал, что после 20 октября в большинстве регионов Украины прогнозируют первые ночные заморозки. По словам метеоролога Игоря Кибальчича, похолодание преимущественно обойдет стороной южные области.

погода Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине погодные условия
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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