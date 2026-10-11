Перехід на зимовий час 2026: коли переводити годинники в Україні

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти 25 жовтня. У неділю о 04:00 годинники потрібно перевести на одну годину назад — на 03:00. Завдяки цьому ніч триватиме на годину довше, тож українці зможуть поспати трохи більше.

Новини.LIVE розповідають про перехід України на зимовий час.

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Переведення годинників в Україні

Сезонне переведення годинників запровадили, щоб раціональніше використовувати денне світло та пристосовувати розпорядок дня до сезонних змін тривалості світлового дня.

Однією з головних причин запровадження цієї практики була можливість скоротити споживання електроенергії завдяки меншому використанню штучного освітлення у вечірній час.

Крім того, додаткові години світла після завершення робочого дня мали створювати більше можливостей для прогулянок, відпочинку та виконання повсякденних справ.

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Водночас ефективність сезонного переведення годинників нині викликає дискусії. Обсяги можливої економії електроенергії залежать від кліматичних умов, рівня енергоспоживання та звичок населення.

Перехід на зимовий час передбачає повернення до стандартного часу. Цього року в Україні це відбудеться в ніч проти 25 жовтня. Після зміни часу світанок настане раніше, проте вечори також стануть темнішими раніше.

Вплив на організм

Люди можуть помічати підвищену втому, сонливість протягом дня, дратівливість і зниження концентрації уваги. У деяких також виникають труднощі із засинанням або ранковим пробудженням, оскільки організму потрібен час, щоб пристосуватися до зміненого розкладу.

На внутрішні біологічні ритми значною мірою впливає природне освітлення. Саме світло допомагає організму регулювати чергування сну та неспання.

Після переведення годинників на зимовий час світанок настає раніше, а вечірні сутінки — швидше, що може позначатися на звичному режимі дня.

Інтенсивність цих змін залежить від індивідуальних особливостей людини. Дехто майже не відчуває різниці, тоді як іншим необхідно кілька днів для відновлення звичного ритму життя.

Як організму легше пристосуватися до зимового часу

Щоб звикання до нового часового режиму минуло легше, варто заздалегідь скоригувати графік сну. За декілька днів до переведення годинників можна поступово змінювати час засинання та пробудження на 15-20 хвилин. Після переходу на зимовий час бажано зберігати регулярний розпорядок дня та лягати спати приблизно в один і той самий час.

Для підтримки нормального самопочуття також рекомендується дотримуватися декількох простих порад:

дорослим варто спати не менше семи годин на добу, щоб організм встигав відновлюватися;

прогулянки в денний час і доступ до природного світла допомагають підтримувати природний цикл сну та неспання;

увечері бажано зменшувати яскравість освітлення та обмежувати користування смартфонами й комп’ютерами;

каву, міцний чай та енергетичні напої краще не вживати пізно вдень, особливо якщо вони впливають на якість сну;

регулярні прогулянки й помірні фізичні навантаження сприяють повноцінному відпочинку.

Як писали Новини.LIVE, переведення годинників у ніч проти 25 жовтня відбудеться також у більшості країн Європи. Питання повного скасування сезонного переведення досі не узгоджено.

Крім того, Новини.LIVE пояснювали, чому в Україні переводять годинники, якщо Верховна Рада ще в 2024 році ухвалила законопроєкт про відмову від сезонної зміни часу.