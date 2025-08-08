Ukraine Facility — ЄС виділив Україні 3 млн євро

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Наша країна отримає понад 3 мільярди євро.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram 8 серпня.

Допомога Україні від ЄС

Свириденко розповіла, що сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", — наголосила прем'єрка.

Нагадаємо, 7 серпня Володимир Зеленський поговорив з директоркою МВФ. Сторони, зокрема, обговорили нову програму фінансової допомоги, яка зміцнить українців.

Також ми писали, що спікер ЄС відповів, чи планується зупинка фіндопомоги Україні. За його словами, фінансування не будуть заморожувати.