Ukraine Facility — ЕС выделил Украине 3 млн евро

Украина получит от ЕС более 3 млрд евро — детали от Свириденко
Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility. Наша страна получит более 3 миллиардов евро.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram 8 августа.
Помощь Украине от ЕС
Свириденко рассказала, что сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", — подчеркнула премьер.
Напомним, 7 августа Владимир Зеленский поговорил с директором МВФ. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.
Также мы писали, что спикер ЕС ответил, планируется ли остановка финпомощи Украине. По его словам, финансирование не будут замораживать.
