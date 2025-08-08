Видео
Украина получит от ЕС более 3 млрд евро — детали от Свириденко

Украина получит от ЕС более 3 млрд евро — детали от Свириденко

Ua en ru
Дата публикации 8 августа 2025 18:56
Ukraine Facility — ЕС выделил Украине 3 млн евро
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility. Наша страна получит более 3 миллиардов евро.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram 8 августа.

Читайте также:

Помощь Украине от ЕС

Свириденко рассказала, что сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", — подчеркнула премьер.

null
Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский поговорил с директором МВФ. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.

Также мы писали, что спикер ЕС ответил, планируется ли остановка финпомощи Украине. По его словам, финансирование не будут замораживать.

финансовая помощь Украина Юлия Свириденко ЕС война в Украине Ukraine Facility
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
