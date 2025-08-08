Ukraine Facility — ЕС выделил Украине 3 млн евро

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility. Наша страна получит более 3 миллиардов евро.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram 8 августа.

Помощь Украине от ЕС

Свириденко рассказала, что сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

"Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку. Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", — подчеркнула премьер.

Скриншот сообщения Юлии Свириденко

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский поговорил с директором МВФ. Стороны, в частности, обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев.

Также мы писали, что спикер ЕС ответил, планируется ли остановка финпомощи Украине. По его словам, финансирование не будут замораживать.