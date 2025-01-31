Фінляндія передасть Україні військову допомогу на 200 млн євро

Конференції з безпеки SecD-Day 2025 у Гельсінкі. Фото: REUTERS/Anne Kauranen

Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю 198 мільйонів євро. Це вже 27-ма партія оборонного обладнання, яку передають українським силам.

Про це повідомляє YLE.

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Як повідомило Міністерство оборони Фінляндії, рішення було підтверджене президентом країни у п’ятницю, 31 січня. Міністр оборони Антті Хяккянен наголосив, що новий пакет сформовано у тісній співпраці з українською стороною та враховує найбільш нагальні потреби на фронті.

Через міркування безпеки та логістики деталі про точний зміст вантажу, способи та терміни його доставки залишаються засекреченими. Водночас у Гельсінкі запевнили, що при ухваленні рішення враховано як потреби України, так і ресурсні можливості фінських Сил оборони.

"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України зараз є найважливішою частиною всієї цієї справи", — пояснив міністр оборони Хяккянен.

Загальна вартість допомоги, яку Фінляндія надала з початку повномасштабного вторгнення, досягла 2,5 мільярда євро.

Нещодавно Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що у Німеччині готують передачу коштів для України.

Також Україна отримає пакети допомоги й кошти від Іспанії та Швеції.