Підтримка України — Швеція надасть понад мільярд доларів на артилерію і дрони

Допомога для України. Ілюстративне фото: посольство США

У четвер, 30 січня, Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги. Його вартість складає 1,23 мільярда доларів.

Про це пише Reuters.

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Міністр оборони Швеції Пол Джонсон заявив, що скандинавська країна погодилася надати найбільший на сьогодні пакет допомоги Україні вартістю 13,5 мільярда шведських крон (1,23 мільярда доларів).

"Уряд наразі веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо передачі пріоритетного обладнання, такого як артилерія та дрони", — сказав глава оборонного відомства.

Зазначимо, що цей пакет допомоги став 18-м, який Швеція виділила Україні з моменту масштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Раніше ми писали, що Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 вже до кінця березня 2025 року.

Також ми повідомляли, що Україна отримала від Німеччини першу колісну гаубицю RCH 155. Загалом ФРН пообіцяла надати 54 одиниці такої техніки.