Поддержка Украины — Швеция предоставит более миллиарда долларов на артиллерию и дроны

Помощь для Украины. Иллюстративное фото: посольство США

В четверг, 30 января, Швеция выделила Украине самый большой пакет помощи. Его стоимость составляет 1,23 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

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Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что скандинавская страна согласилась предоставить крупнейший на сегодня пакет помощи Украине стоимостью 13,5 миллиарда шведских крон (1,23 миллиарда долларов).

"Правительство сейчас ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе о передаче приоритетного оборудования, такого как артиллерия и дроны", — сказал глава оборонного ведомства.

Отметим, что этот пакет помощи стал 18-м, который Швеция выделила Украине с момента масштабного вторжения России в 2022 году.

Ранее мы писали, что Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 уже до конца марта 2025 года.

Также мы сообщали, что Украина получила от Германии первую колесную гаубицу RCH 155. В целом ФРГ пообещала предоставить 54 единицы такой техники.