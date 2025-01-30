Уряд Німеччини розглядає додаткову військову допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Бюджетний комітет Німеччини виступив із закликом до міністра фінансів країни Йорга Кукіса надати додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні. Проте, у міністерстві виникли суперечки щодо цього приводу.

Про це повідомляють джерела Reuters.

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Джерела Reuters повідомили, що запит на додаткове фінансування було схвалено під час голосування в бюджетному комітеті парламенту, де його підтримали опозиційні консерватори з ХДС і Вільні демократи (ВДП). Водночас представники Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) утрималися.

Наразі комітет не може самостійно ухвалювати рішення щодо надання додаткової допомоги без погодження з міністром фінансів. Проте, як зазначає, Reuters, на практиці міністерство зазвичай виконує рекомендації комітету. Представники бюджетного комітету від ХДС та СДПН заявили, що в бюджеті достатньо коштів для цього запиту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також підтримує надання додаткової військової допомоги Україні, наполягає, що вона може фінансуватися лише за винятком наявності "боргового гальма" – фінансового механізму, що обмежує можливість уряду здійснювати додаткові запозичення. Через це у Німеччині вже виникла політична напруга.

Раніше, у 2024 році, Німеччина виділила Україні 8 мільярдів євро військової допомоги. Однак у 2025 році ця сума скорочена до 4 мільярдів євро, оскільки німецький уряд сподівається, що Україна зможе покрити частину своїх потреб завдяки кредиту в 50 мільярдів доларів, схваленому країнами Великої сімки (G7). Остаточне рішення щодо виділення додаткових коштів наразі залишається за Міністерством фінансів Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно Олаф Шольц виступив із заявою до НАТО про необхідність збільшити витрати на оборону і згадав про Україну.

Тим часом в адміністрації Дональда Трампа пояснили, чому в США призупинили надання зовнішньої допомоги.