Правительство Германии рассматривает дополнительную военную помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Бюджетный комитет Германии выступил с призывом к министру финансов страны Йорга Кукиса предоставить дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи Украине. Однако, в министерстве возникли споры по этому поводу.

Об этом сообщают источники Reuters.

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Источники Reuters сообщили, что запрос на дополнительное финансирование был одобрен во время голосования в бюджетном комитете парламента, где его поддержали оппозиционные консерваторы из ХДС и Свободные демократы (СвДП). В то же время представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) воздержались.

В настоящее время комитет не может самостоятельно принимать решение о предоставлении дополнительной помощи без согласования с министром финансов. Однако, как отмечает, Reuters, на практике министерство обычно выполняет рекомендации комитета. Представители бюджетного комитета от ХДС и СДПГ заявили, что в бюджете достаточно средств для этого запроса.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который также поддерживает предоставление дополнительной военной помощи Украине, настаивает, что она может финансироваться только за исключением наличия "долгового тормоза" – финансового механизма, ограничивающего возможность правительства осуществлять дополнительные заимствования. Из-за этого в Германии уже возникло политическое напряжение.

Ранее, в 2024 году, Германия выделила Украине 8 миллиардов евро военной помощи. Однако в 2025 году эта сумма сокращена до 4 миллиардов евро, поскольку немецкое правительство надеется, что Украина сможет покрыть часть своих потребностей благодаря кредиту в 50 миллиардов долларов, одобренному странами Большой семерки (G7). Окончательное решение о выделении дополнительных средств пока остается за Министерством финансов Германии.

Напомним, недавно Олаф Шольц выступил с заявлением к НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону и упомянул об Украине.

Тем временем в администрации Дональда Трампа объяснили, почему в США приостановили предоставление внешней помощи.