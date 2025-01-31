Финляндия передаст Украине военную помощь на 200 млн евро

Украина получит от Финляндии новую партию вооружения
Финляндия приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 198 миллионов евро. Это уже 27-я партия оборонного оборудования, которую передают украинским силам.
Об этом сообщает YLE.
Финляндия передаст Украине новый пакет помощи
Как сообщило Министерство обороны Финляндии, решение было подтверждено президентом страны в пятницу, 31 января. Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что новый пакет сформирован в тесном сотрудничестве с украинской стороной и учитывает наиболее насущные потребности на фронте.
Из соображений безопасности и логистики детали о точном содержании груза, способах и сроках его доставки остаются засекреченными. В то же время в Хельсинки заверили, что при принятии решения были учтены как потребности Украины, так и ресурсные возможности финских Сил обороны.
"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшей частью всего этого дела", — пояснил министр обороны Хяккянен.
Общая стоимость помощи, которую Финляндия предоставила с начала полномасштабного вторжения, достигла 2,5 миллиарда евро.
Недавно Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что в Германии готовят передачу средств для Украины.
Также Украина получит пакеты помощи и средства от Испании и Швеции.
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