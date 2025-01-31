Финляндия передаст Украине военную помощь на 200 млн евро

Конференции по безопасности SecD-Day 2025 в Хельсинки. Фото: REUTERS/Anne Kauranen

Финляндия приняла решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 198 миллионов евро. Это уже 27-я партия оборонного оборудования, которую передают украинским силам.

Об этом сообщает YLE.

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Как сообщило Министерство обороны Финляндии, решение было подтверждено президентом страны в пятницу, 31 января. Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что новый пакет сформирован в тесном сотрудничестве с украинской стороной и учитывает наиболее насущные потребности на фронте.

Из соображений безопасности и логистики детали о точном содержании груза, способах и сроках его доставки остаются засекреченными. В то же время в Хельсинки заверили, что при принятии решения были учтены как потребности Украины, так и ресурсные возможности финских Сил обороны.

"От нас, европейцев, зависит, как будет развиваться безопасность в Европе. Обеспечение независимости и обороноспособности Украины сейчас является важнейшей частью всего этого дела", — пояснил министр обороны Хяккянен.

Общая стоимость помощи, которую Финляндия предоставила с начала полномасштабного вторжения, достигла 2,5 миллиарда евро.

Недавно Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что в Германии готовят передачу средств для Украины.

Также Украина получит пакеты помощи и средства от Испании и Швеции.