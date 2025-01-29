Допомога для України — Іспанія виділить 10 млн євро

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес з візитом в Києві. Фото: Х/José Manuel Albares

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес анонсував гуманітарну допомогу Україні. Її обсяг складатиме 10 мільйонів євро.

Про це йдеться в пресрелізі МЗС королівства.

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Як відомо, 28 січня Альбарес прибув з візитом до України, аби "оцінити вплив російської агресії на українську територію підтвердити підтримку Іспанії". Так, він оголосив про гуманітарну допомогу Києві на суму 10 мільйонів євро.

Міністр почав свою поїздку з візиту до Львова, де зустрівся з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, відвідав військовий шпиталь та провів ще низку важливих зустрічей. Також він оголосив, що Іспанія свою команду медичних тренерів для проведення навчань та тренінгів для медичних працівників українського шпиталю. За його словами, вже сім тисяч українських військових пройшли підготовку в Іспанії.

Окрім того, у програму візиту були включені гуманітарні ініціативи та підтримка відбудови. Альбарес наголосив, що увага також була приділена культурному відродженню, що знайшло відображення у відкритті нового культурного центру.

Нагадаємо, нещодавно ЄС виділив пакет допомоги для України на 148 млн євро. Ще 8 мільйонів євро виділять на допомогу українським біженцям у Молдові та громадам, які їх приймають.

Також ми писали, що Італія виділить пакет допомоги Україні на відновлення енергетики. Цей внесок став одним із найбільших серед тих, що країна виділяла раніше.