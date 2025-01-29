Помощь для Украины — Испания выделит 10 млн евро

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес с визитом в Киеве. Фото: Х/José Manuel Albares

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал гуманитарную помощь Украине. Ее объем будет составлять 10 миллионов евро.

Об этом говорится в прессрелизе МИД королевства.

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Как известно, 28 января Альбарес прибыл с визитом в Украину, чтобы "оценить влияние российской агрессии на украинскую территорию и подтвердить поддержку Испании". Так, он объявил о гуманитарной помощи Киеву на сумму 10 миллионов евро.

Министр начал свою поездку с визита во Львов, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой, посетил военный госпиталь и провел еще ряд важных встреч. Также он объявил, что Испания свою команду медицинских тренеров для проведения учений и тренингов для медицинских работников украинского госпиталя. По его словам, уже семь тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании.

Кроме того, в программу визита были включены гуманитарные инициативы и поддержка восстановления. Альбарес подчеркнул, что внимание также было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра.

Напомним, недавно ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро. Еще 8 миллионов евро выделят на помощь украинским беженцам в Молдове и общинам, которые их принимают.

Также мы писали, что Италия выделит пакет помощи Украине на восстановление энергетики. Этот вклад стал одним из крупнейших среди тех, что страна выделяла ранее.