Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Испания анонсировала помощь Украине — куда пойдут средства arrow

Испания анонсировала помощь Украине — куда пойдут средства

29 января 2025 10:19
Карина Приходько - Редактор
Помощь для Украины — Испания выделит 10 млн евро
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес с визитом в Киеве. Фото: Х/José Manuel Albares
Карина Приходько - Редактор

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал гуманитарную помощь Украине. Ее объем будет составлять 10 миллионов евро.  

Об этом говорится в прессрелизе МИД королевства.

Читайте также:

Гуманитарная помощь от Испании

Как известно, 28 января Альбарес прибыл с визитом в Украину, чтобы "оценить влияние российской агрессии на украинскую территорию и подтвердить поддержку Испании". Так, он объявил о гуманитарной помощи Киеву на сумму 10 миллионов евро.

Министр начал свою поездку с визита во Львов, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой, посетил военный госпиталь и провел еще ряд важных встреч. Также он объявил, что Испания свою команду медицинских тренеров для проведения учений и тренингов для медицинских работников украинского госпиталя. По его словам, уже семь тысяч украинских военных прошли подготовку в Испании.

Кроме того, в программу визита были включены гуманитарные инициативы и поддержка восстановления. Альбарес подчеркнул, что внимание также было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра. 

Напомним, недавно ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро. Еще 8 миллионов евро выделят на помощь украинским беженцам в Молдове и общинам, которые их принимают.

Также мы писали, что Италия выделит пакет помощи Украине на восстановление энергетики. Этот вклад стал одним из крупнейших среди тех, что страна выделяла ранее. 

деньги Украина Испания гуманитарная помощь война в Украине
Реклама