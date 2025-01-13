ЄС оголосив новий пакет допомоги Україні — на що спрямований

Засідання Єврокомісії. Ілюстративне фото: RFI

Європейський Союз виділив новий пакет гуманітарної допомоги для України. Її вартість становить 148 мільйонів євро, кошти спрямують на допомогу вразливому населенню.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у понеділок, 13 січня.

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Так, 140 мільйонів євро спрямують на надання екстреної допомоги, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров'я та захист від зими.

Ключовим пріоритетом в Єврокомісії назвали підтримку вразливих верств населення в східних та південних областях, які найбільше постраждали від війни.

Ще 8 мільйонів євро виділять на допомогу українським біженцям у Молдові та громадам, які їх приймають. Пріоритетом стане грошова допомога, доступ до критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я та освіта, а також психосоціальна підтримка.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні оголосила про передачу Україні першої колісної гаубиці RCH 155. Її урочисто прийняв посол Олексій Макеєв.

Також стало відомо за підсумками Рамштайну, що партнери нададуть Україні 2 мільярди доларів додаткової допомоги.