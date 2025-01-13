ЕС объявил новый пакет помощи Украине — на что направлен

ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро
Европейский Союз выделил новый пакет гуманитарной помощи для Украины. Ее стоимость составляет 148 миллионов евро, средства направят на помощь уязвимому населению.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник, 13 января.
Новая помощь от ЕС
Так, 140 миллионов евро направят на оказание экстренной помощи, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту от зимы.
Ключевым приоритетом в Еврокомиссии назвали поддержку уязвимых слоев населения в восточных и южных областях, которые больше всего пострадали от войны.
Еще 8 миллионов евро выделят на помощь украинским беженцам в Молдове и общинам, которые их принимают.
Приоритетом станет денежная помощь, доступ к критически важным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также психосоциальная поддержка.
Напомним, Германия сегодня объявила о передаче Украине первой колесной гаубицы RCH 155. Ее торжественно принял посол Алексей Макеев.
Также стало известно по итогам Рамштейна, что партнеры предоставят Украине 2 миллиарда долларов дополнительной помощи.
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