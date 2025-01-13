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ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро

13 января 2025 15:46
Евгения Брюховецкая - редактор
ЕС объявил новый пакет помощи Украине — на что направлен
Заседание Еврокомиссии. Иллюстративное фото: RFI
Евгения Брюховецкая - редактор

Европейский Союз выделил новый пакет гуманитарной помощи для Украины. Ее стоимость составляет 148 миллионов евро, средства направят на помощь уязвимому населению.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник, 13 января.

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Так, 140 миллионов евро направят на оказание экстренной помощи, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту от зимы.

Ключевым приоритетом в Еврокомиссии назвали поддержку уязвимых слоев населения в восточных и южных областях, которые больше всего пострадали от войны.

Еще 8 миллионов евро выделят на помощь украинским беженцам в Молдове и общинам, которые их принимают.

Приоритетом станет денежная помощь, доступ к критически важным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также психосоциальная поддержка.

Напомним, Германия сегодня объявила о передаче Украине первой колесной гаубицы RCH 155. Ее торжественно принял посол Алексей Макеев.

Также стало известно по итогам Рамштейна, что партнеры предоставят Украине 2 миллиарда долларов дополнительной помощи.

Европейский союз выплаты украинцы гуманитарная помощь война в Украине

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