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Україні нададуть 2 млрд дол додаткової допомоги, — Зеленський

10 січня 2025 00:07
Чекарьова Марія - редактор
Володимир Зеленський повідомив про два мільярди доларів додаткової військової допомоги та вісім коаліцій спроможностей для України
Президент України Володимир Зеленський. Скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

Україні нададуть два мільярди доларів додаткової допомоги. Також буде вісім коаліцій спроможностей. 

Про це в коментарі Новини.LIVE за підсумками "Рамштайну" в четвер, 9 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Дуже важливі коаліції спроможностей. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Це коаліції ППО, IT-коаліція, розмінування, морська коаліція, небо, артилерія тощо. Усе це посилює Україну, і я дуже радий, що така кількість країн підключилася, буде з нами", зазначив глава держави.

Також він повідомив про затвердження стратегії підтримки України на 2025 рік. Для посилення української армії країни-партнери готові надавати зброю та пакети допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. За його словами, питання наразі полягає лише в тому, як отримати цю допомогу якнайшвидше.

Також ми повідомляли, що після участі в засіданні "Рамштайн" 9 січня президент України зустрівся із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Однією з тем, яку обговорили політики, було посилення оборонноздатності України.

Володимир Зеленський зброя військова допомога війна в Україні засоби

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