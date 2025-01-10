Володимир Зеленський повідомив про два мільярди доларів додаткової військової допомоги та вісім коаліцій спроможностей для України

Президент України Володимир Зеленський. Скриншот відео

Україні нададуть два мільярди доларів додаткової допомоги. Також буде вісім коаліцій спроможностей.

Про це в коментарі Новини.LIVE за підсумками "Рамштайну" в четвер, 9 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Дуже важливі коаліції спроможностей. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Це коаліції ППО, IT-коаліція, розмінування, морська коаліція, небо, артилерія тощо. Усе це посилює Україну, і я дуже радий, що така кількість країн підключилася, буде з нами", — зазначив глава держави.

Також він повідомив про затвердження стратегії підтримки України на 2025 рік. Для посилення української армії країни-партнери готові надавати зброю та пакети допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. За його словами, питання наразі полягає лише в тому, як отримати цю допомогу якнайшвидше.

Також ми повідомляли, що після участі в засіданні "Рамштайн" 9 січня президент України зустрівся із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Однією з тем, яку обговорили політики, було посилення оборонноздатності України.