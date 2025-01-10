Владимир Зеленский сообщил о двух миллиардах долларов дополнительной военной помощи и восьми коалициях возможностей для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот видео

Украине предоставят два миллиарда долларов дополнительной помощи. Также будет восемь коалиций возможностей.

Об этом в комментарии Новини.LIVE по итогам "Рамштайна" в четверг, 9 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Что известно о дополнительной помощи Украине

"Очень важны коалиции возможностей. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Это коалиции ПВО, IT-коалиция, разминирование, морская коалиция, небо, артиллерия и тому подобное. Все это усиливает Украину, и я очень рад, что такое количество стран подключилось, будет с нами", — отметил глава государства.

Также он сообщил об утверждении стратегии поддержки Украины на 2025 год. Для усиления украинской армии страны-партнеры готовы предоставлять оружие и пакеты помощи.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. По его словам, вопрос сейчас заключается лишь в том, как получить эту помощь как можно быстрее.

Также мы сообщали, что после участия в заседании "Рамштайн" 9 января президент Украины встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Одной из тем, которую обсудили политики, было усиление обороноспособности Украины.