Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантовано отримає 19 додаткових систем ППО

Президент України Володимир Зеленський. Скриншот відео

Україні гарантовано нададуть додаткові системи ППО. Наразі питання лише в тому, як отримати їх у найшвидші строки.

Про це в коментарі кореспондентці "Ми — Україна" Олені Черняковій у четвер, 9 січня, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави заявив, що загалом буде 19 систем. Деякі з них зараз проходять відновлення.

"Гарантовано, що системи додаткові будуть. Чи гарантовано, що воно доїде... У нас є підтвердження, у нас є підтримка. Є ще не всі 19 систем, скажу відверто, але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи якомога швидше доїхали", — зазначив президент України.

Нагадаємо, під час засідання у форматі "Рамштайн" 9 січня Володимир Зеленський заявив, що країни-партнери ще не виконали обіцянки, які давали Україні на останньому саміті НАТО. Україна досі чекає на системи ППО, які необхідні для захисту цивільного населення від російських атак.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Однією з тем, які обговорили сторони, було зміцнення української ППО.