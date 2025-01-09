Засідання Рамштайн 9 січня — Зеленський каже, що партнери не виконали деяких обіцянок

Президент України Володимир Зеленський. Фото: lemonde.fr

Обіцянки партнерів на останньому саміті НАТО не виконані. Україна все ще чекає на системи протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від російських ударів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні у форматі "Рамштайн" в четвер, 9 січня.

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Президент, зокрема, наголосив, що Україні потрібні негайні поставки ППО і згадав про вчорашній удар росіян по Запоріжжю, який забрав життя мирних людей.

"Ми повинні пам'ятати, що обіцянки останнього саміту НАТО ще не виконані — нам потрібні системи протиповітряної оборони, які ви нам обіцяли. Ми повинні зупинити російський терор. І ви можете це зробити. Ми просимо про термінову поставку систем протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Український лідер додав, що ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони та ракет в Україні, могло б стати значною частиною гарантій безпеки України.

Нагадаємо, 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю, внаслідок обстрілу поранення отримали 120 людей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що загарбники свідомо били по місту.