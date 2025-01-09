Внаслідок удару по Запоріжжю постраждало 120 людей

Палаючі внаслідок обстрілу автомобілі. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі кількість поранених внаслідок вчорашнього ворожого удару по місту зросла до 120 людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 9 січня.

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Кількість постраждалих зросла

Учора росіяни завдали удару по Запоріжжю. Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок цього удару зросла до 120 осіб. Наразі ці люди отримують усю необхідну допомогу.

Також відомо про 13 загиблих містян внаслідок цього удару.

Станом на зараз, пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох авто ліквідовано. Відомо, що окупанти пошкодили чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.

Раніше ми писали, що 9 січня в Запоріжжі оголосили день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.

Також ми писали, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.