В результате удара по Запорожье пострадали 120 человек

Горящие в результате обстрела автомобили. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье количество раненых в результате вчерашнего вражеского удара по городу возросло до 120 человек. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в четверг, 9 января.

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Число пострадавших возросло

Вчера россияне нанесли удар по Запорожью. Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате этого удара возросло до 120 человек. Пока эти люди получают всю необходимую помощь.

Также известно о 13 погибших горожанах в результате этого удара.

На данный момент пожар в административном здании на площади 800 кв.м и трех авто ликвидирован. Известно, что оккупанты повредили четыре админздания, 27 автомобилей и трамвай.

Ранее мы писали, что 9 января в Запорожье объявили день траура. Это произошло из-за российских обстрелов, унесших жизни многих людей.

Также мы писали, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья 8 января. Он заявил, что оккупанты нанесли сознательный удар по городу.