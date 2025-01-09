Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Удар РФ по Запорожью — Зеленский напомнил партнерам об обещаниях arrow

Удар РФ по Запорожью — Зеленский напомнил партнерам об обещаниях

9 января 2025 18:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Заседание Рамштайн 9 января — Зеленский говорит, что партнеры не выполнили некоторых обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: lemonde.fr
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Обещания партнеров на последнем саммите НАТО не выполнены. Украина все еще ждет систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских ударов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.

Читайте также:

Партнеры выполнили не все обещания

Президент, в частности, подчеркнул, что Украине нужны немедленные поставки ПВО и вспомнил о вчерашнем ударе россиян по Запорожью, который унес жизни мирных людей.

"Мы должны помнить, что обещания последнего саммита НАТО еще не выполнены — нам нужны системы противовоздушной обороны, которые вы нам обещали. Мы должны остановить российский террор. И вы можете это сделать. Мы просим о срочной поставке систем противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что лицензирование производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине могло бы стать значительной частью гарантий безопасности Украины.

Напомним, 8 января россияне нанесли удар по Запорожью, в результате обстрела ранения получили 120 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватчики сознательно били по городу.

Владимир Зеленский НАТО Запорожье Украина ПВО Рамштайн

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:06 Зеленский прибыл в Италию для переговоров с руководством страны

20:00 Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

19:32 Европа в 2024-м купила у РФ рекордное количество сжиженного газа

19:24 В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:06 Опоздал на 3 часа — уволят ли за это с работы

19:02 "Магура" остановила массированный штурм РФ на Курщине — видео

18:51 Удар РФ по Запорожью — Зеленский напомнил партнерам об обещаниях

18:43 Новый сервис для ветеранов в Одессе — как воспользоваться

18:35 НАТО и закупка оружия — детали встречи Зеленского и Рютте

20:06 Зеленский прибыл в Италию для переговоров с руководством страны

20:00 Брони нет в "Резерв+" — как это повлияет на перебронировании

19:32 Европа в 2024-м купила у РФ рекордное количество сжиженного газа

19:24 В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

19:06 Опоздал на 3 часа — уволят ли за это с работы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:02 "Магура" остановила массированный штурм РФ на Курщине — видео

18:51 Удар РФ по Запорожью — Зеленский напомнил партнерам об обещаниях

18:43 Новый сервис для ветеранов в Одессе — как воспользоваться

18:35 НАТО и закупка оружия — детали встречи Зеленского и Рютте

18:28 В Запорожье количество пострадавших от обстрела возросло до 120

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия