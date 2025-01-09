Заседание Рамштайн 9 января — Зеленский говорит, что партнеры не выполнили некоторых обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: lemonde.fr

Обещания партнеров на последнем саммите НАТО не выполнены. Украина все еще ждет систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от российских ударов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.

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Президент, в частности, подчеркнул, что Украине нужны немедленные поставки ПВО и вспомнил о вчерашнем ударе россиян по Запорожью, который унес жизни мирных людей.

"Мы должны помнить, что обещания последнего саммита НАТО еще не выполнены — нам нужны системы противовоздушной обороны, которые вы нам обещали. Мы должны остановить российский террор. И вы можете это сделать. Мы просим о срочной поставке систем противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что лицензирование производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине могло бы стать значительной частью гарантий безопасности Украины.

Напомним, 8 января россияне нанесли удар по Запорожью, в результате обстрела ранения получили 120 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захватчики сознательно били по городу.