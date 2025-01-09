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Зеленский анонсировал получение Украиной 19 систем ПВО

9 января 2025 23:35
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Владимир Зеленский заявил, что Украина гарантированно получит 19 дополнительных систем ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот видео
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Украине гарантированно предоставят дополнительные системы ПВО. Сейчас вопрос лишь в том, как получить их в самые быстрые сроки.

Об этом в комментарии корреспонденту "Ми — Україна" Елене Черняковой в четверг, 9 января, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства заявил, что всего будет 19 систем. Некоторые из них сейчас проходят восстановление.

"Гарантировано, что системы дополнительные будут. Гарантировано, что оно доедет... У нас есть подтверждение, у нас есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но есть достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры. Будем сейчас работать, чтобы системы как можно быстрее доехали", — отметил президент Украины.

Напомним, во время заседания в формате "Рамштайн" 9 января Владимир Зеленский заявил, что страны-партнеры еще не выполнили обещания, которые давали Украине на последнем саммите НАТО. Украина до сих пор ждет системы ПВО, которые необходимы для защиты гражданского населения от российских атак.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Одной из тем, которые обсудили стороны, было укрепление украинской ПВО.

Владимир Зеленский ПВО помощь война в Украине защита

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