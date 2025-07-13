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Головна Новини дня Україна отримає велику долю ринку зброї — Гетманцев назвав спосіб

Україна отримає велику долю ринку зброї — Гетманцев назвав спосіб

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 00:34
На думку Гетманцева, програма Defence City дозволить Україні захопити велику частку ринку зброї
Голова фінансового Комітету Верховної Ради Данила Гетманцев. Фото: Кадр з відео

Завдяки спеціальній програмі Defence City Україна може захопити велику частку світового ринку зброї. Такий законопроєкт вже готується у Верховній Раді.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Вечір.LIVE" заявив голова фінансового Комітету Данило Гетманцев.

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Що таке режим Defence City

За словами Гетманцева, зараз в українському парламенті триває активна підготовка законопроєкту щодо режиму Defence City. Це окремий правовий режим для компаній з фокусом на військові й dual-use технології. Розробка велася у тісній співпраці з Міноборони.

"Ми обговорюємо цей законопроєкт, власне серія таких зустрічей з бізнесом вона відбулася. Пʼять у нас було таких зустрічей у різних форматах, за участі Міністерства оборони й за участі інших міністерств. Переконаний в тому, що ВР підтримає цей законопроєкт у першому читанні, а до другого читання ми швиденько його доопрацюємо", — заявив Данило Гетманцев.

Він наголосив, що реалізація режиму Defence City дозволить Україні захопити велику частку світового ринку зброї, який розвивається.

Також ми повідомляли, що на думку Гетманцева Україна продає менше, аніж купує, а тому можливий дефіцит платіжних операцій у 2025 році.

Раніше Гетманцев говорив про те, що в Україні досі немає системи масового страхування військових ризиків.

Верховна Рада зброя Данило Гетманцев ринок війна в Україні ВПК
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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