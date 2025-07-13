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Украина получит большую долю рынка оружия — Гетманцев про способ

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 00:34
По мнению Гетманцева, программа Defence City позволит Украине захватить большую долю рынка оружия
Председатель финансового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из видео

Благодаря специальной программе Defence City Украина может захватить большую долю мирового рынка оружия. Такой законопроект уже готовится в Верховной Раде.

Об этом в эксклюзивном интервью программе "Вечір.LIVE" заявил председатель финансового Комитета Даниил Гетманцев.

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Что такое режим Defence City

По словам Гетманцева, сейчас в украинском парламенте идет активная подготовка законопроекта о режиме Defence City. Это отдельный правовой режим для компаний с фокусом на военные и dual-use технологии. Разработка велась в тесном сотрудничестве с Минобороны.

"Мы обсуждаем этот законопроект, собственно серия таких встреч с бизнесом она состоялась. Пять у нас было таких встреч в разных форматах, с участием Министерства обороны и с участием других министерств. Убежден в том, что ВР поддержит этот законопроект в первом чтении, а ко второму чтению мы быстренько его доработаем", — заявил Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что реализация режима Defence City позволит Украине захватить большую долю мирового рынка оружия, который развивается.

Также мы сообщали, что по мнению Гетманцева Украина продает меньше, чем покупает, а потому возможен дефицит платежных операций в 2025 году.

Ранее Гетманцев говорил о том, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков.

Верховная Рада оружие Даниил Гетманцев рынок война в Украине ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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