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Гетманцев пояснив важливість страхування військових ризиків

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 14:36
Страхування військових ризиків для бізнесу — Гетманцев пояснив важливість
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні досі немає системи масового страхування військових ризиків. За його словами, це істотна проблема для бізнесу.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

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Страхування військових ризиків

"Гарантій, що не прилетить ракета ні в кого немає, навіть, якщо є страхування військових ризиків, але страхування військових ризиків дозволяє розраховувати на компенсацію збитків", — зазначив Гетманцев.

За його словами, це недолік роботи Мінекономіки. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зауважив, що пріоритетом Кабміну, за який він повинен зараз взятися, є розвиток системи військового страхування.

"І це не повинні бути презентація 5-7 випадків цих страхувань, а повинна бути абсолютно загальнодоступна програма, якою може скористатися кожен", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, українці можуть застрахувати своє житло від руйнування, спричиненого бойовими діями, зокрема внаслідок атак російських дронів. 

А співвласник і СЕО групи компаній KIDDISVIT Павло Овчинніков пояснив, чи доцільно наразі інвестувати в український бізнес.

війна Данило Гетманцев Україна страхування бізнес
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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