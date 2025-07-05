Страхование военных рисков для бизнеса — Гетманцев объяснил важность

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков. По его словам, это существенная проблема для бизнеса.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Страхование военных рисков

"Гарантий, что не прилетит ракета ни у кого нет, даже если есть страхование военных рисков, но страхование военных рисков позволяет рассчитывать на компенсацию убытков", — отметил Гетманцев.

По его словам, это недостаток работы Минэкономики. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что приоритетом Кабмина, за который он должен сейчас взяться, является развитие системы военного страхования.

"И это не должны быть презентация 5-7 случаев этих страхований, а должна быть абсолютно общедоступная программа, которой может воспользоваться каждый", — добавил Гетманцев.

Напомним, украинцы могут застраховать свое жилье от разрушения, вызванного боевыми действиями, в частности в результате атак российских дронов.

А совладелец и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников объяснил, целесообразно ли сейчас инвестировать в украинский бизнес.