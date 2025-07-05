Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил важность страхования военных рисков

Гетманцев объяснил важность страхования военных рисков

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 14:36
Страхование военных рисков для бизнеса — Гетманцев объяснил важность
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине до сих пор нет системы массового страхования военных рисков. По его словам, это существенная проблема для бизнеса.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Страхование военных рисков

"Гарантий, что не прилетит ракета ни у кого нет, даже если есть страхование военных рисков, но страхование военных рисков позволяет рассчитывать на компенсацию убытков", — отметил Гетманцев.

По его словам, это недостаток работы Минэкономики. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что приоритетом Кабмина, за который он должен сейчас взяться, является развитие системы военного страхования.

"И это не должны быть презентация 5-7 случаев этих страхований, а должна быть абсолютно общедоступная программа, которой может воспользоваться каждый", — добавил Гетманцев.

Напомним, украинцы могут застраховать свое жилье от разрушения, вызванного боевыми действиями, в частности в результате атак российских дронов.

А совладелец и СЕО группы компаний KIDDISVIT Павел Овчинников объяснил, целесообразно ли сейчас инвестировать в украинский бизнес.

война Даниил Гетманцев Украина страхование бизнес
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации