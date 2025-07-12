Військова допомога Україні — комітет Сенату США схвалив виділення 500 млн доларів

Засідання Конгресу США. Фото: Reuters

Комітет Сенату США зі збройних сил схвалив виділення Україні військової допомоги на 500 млн доларів. Рішення ухвалено в рамках проєкту закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік.

Про це в п'ятницю, 11 липня, повідомило агентство Reuters.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про законопроєкт, який включає допомогу Україні

Закон про національну оборону, який ухвалив комітет, містить положення щодо продовження ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки — до 2028 року. Крім того, рішення збільшує затверджене фінансування з 300 млн доларів у 2025 році до 500 млн доларів.

Метою ініціативи є зміцнення обороноздатності України в боротьбі з військами РФ, які вторглися в країну 2022 року.

Проєкт законопроєкту буде розглянуто законодавцями найближчими місяцями. Водночас нижня Палата представників зберегла у своїй версії підтримку України на рівні 300 млн доларів.

Що ще передбачає законопроєкт

Як пише Reuters, NDAA передбачає фінансування національної оборони в розмірі 925 млрд доларів, з яких 878,7 млрд доларів виділяються Пентагону, а 35,2 млрд доларів — Міністерству енергетики.

Також законопроєкт передбачає виділення до 6 млрд доларів як загальних трансфертів на непередбачені потреби вищого пріоритету.

Крім України, NDAA займається розв'язанням різних глобальних проблем безпеки, включно із загрозами з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

У документі наголошується на необхідності технологічних досягнень у таких галузях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя - для збереження військової переваги США.

Крім того, законопроєкт забороняє спірну пропозицію президента США Дональда Трампа про виведення з експлуатації літаків А-10. Документ вимагає, що їх повинно бути не менше 103 одиниць у 2026 році.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що Україна звернулася до нього з проханням надати ще одну систему ЗРК Patriot. За його словами, адміністрація розглядає це питання.

Крім того, в інтерв'ю NBC News він заявив, що є нова угода щодо постачання зброї. Зокрема, НАТО платить США за американську зброю, після чого вона надходить до Альянсу, а потім НАТО відправляє її в Україну.