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Главная Новости дня Трамп заявил, что НАТО платит США за оружие для Украины

Трамп заявил, что НАТО платит США за оружие для Украины

Ua en ru
Дата публикации 11 июля 2025 04:32
Трамп заявил, что НАТО покупает оружие у США для Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности, как он говорит, нового соглашения между Америкой, НАТО и Украиной по поставкам оружия из Соединенных Штатов. По его словам, за это оружие платит Альянс.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине, — Ред.), и НАТО платит за это оружие", — сказал Трамп.

Он также добавил, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия", — говорит президент США.

При этом NBC пишет, что неясно, имел ли в виду Трамп идею о том, что некоторые члены НАТО могут закупить американское оружие от имени Украины, чтобы США не пришлось нести расходы.

Отметим, что в этом же интервью Трамп анонсировал, что сделает в понедельник заявление относительно России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил.

Также мы писали, что Россия предложила новый подход по урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как Трамп принял решение возобновить поставку оружия Киеву.

США НАТО оружие Дональд Трамп военная помощь война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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