Трамп заявил, что НАТО покупает оружие у США для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности, как он говорит, нового соглашения между Америкой, НАТО и Украиной по поставкам оружия из Соединенных Штатов. По его словам, за это оружие платит Альянс.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

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"Мы отправляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие отправляется в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине, — Ред.), и НАТО платит за это оружие", — сказал Трамп.

Он также добавил, что соглашение было достигнуто на саммите НАТО в прошлом месяце.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО возместит полную стоимость этого оружия", — говорит президент США.

При этом NBC пишет, что неясно, имел ли в виду Трамп идею о том, что некоторые члены НАТО могут закупить американское оружие от имени Украины, чтобы США не пришлось нести расходы.

Отметим, что в этом же интервью Трамп анонсировал, что сделает в понедельник заявление относительно России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил.

Также мы писали, что Россия предложила новый подход по урегулированию войны в Украине. Это произошло после того, как Трамп принял решение возобновить поставку оружия Киеву.