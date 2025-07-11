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Головна Новини дня Трамп заявив, що НАТО платить США за зброю для України

Трамп заявив, що НАТО платить США за зброю для України

Ua en ru
Дата публікації: 11 липня 2025 04:32
Трамп заявив, що НАТО купує зброю у США для України
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розкрив подробиці, як він каже, нової угоди між Америкою, НАТО та Україною щодо постачання зброї зі Сполучених Штатів. За його словами, за цю зброю платить Альянс.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

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"Ми відправляємо зброю НАТО, і НАТО платить за цю зброю на 100%. Таким чином, зброя, яку ми відправляємо, надсилається в НАТО, а потім НАТО постачає цю зброю (Україні, — Ред.), і НАТО платить за цю зброю", — сказав Трамп.

Він також додав, що угоду було досягнуто на саміті НАТО минулого місяця.

"Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО відшкодує повну вартість цієї зброї", — каже президент США.

При цьому NBC пише, що неясно, чи мав на увазі Трамп ідею про те, що деякі члени НАТО можуть закупити американську зброю від імені України, щоб США не довелося нести витрати.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Трамп анонсував, що зробить у понеділок заяву щодо Росії. Про що саме йтиметься, він не уточнив.

Також ми писали, що Росія запропонувала новий підхід щодо врегулювання війни в Україні. Це сталося після того, як Трамп ухвалив рішення відновити постачання зброї Києву.

США НАТО зброя Дональд Трамп військова допомога війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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