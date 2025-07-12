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Главная Новости дня В комитете Сената США одобрили военную помощь Украине, — Reuters

В комитете Сената США одобрили военную помощь Украине, — Reuters

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 02:43
Военная помощь Украине — комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долларов
Заседание Конгресса США. Фото: Reuters

Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение Украине военной помощи на 500 млн долларов. Решение принято в рамках проекта закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. 

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщило агентство Reuters.

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Что известно о законопроекте, который включает помощь Украине

Закон о национальной обороне, который принял комитет, включает положение о продлении инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности - до 2028 года. Кроме того, решение увеличивает утвержденное финансирование с 300 млн долларов в 2025 году до 500 млн долларов.

Целью инициативы является укрепление обороноспособности Украины в борьбе с войсками РФ, которые вторглись в страну в 2022 году.

Проект законопроекта будет рассмотрен законодателями в ближайшие месяцы. При этом нижняя Палата представителей сохранила в своей версии поддержку Украины на уровне 300 млн долларов.

Что еще предусматривает законопроект

Как пишет Reuters, NDAA предусматривает финансирование национальной обороны в размере 925 млрд долларов, из которых 878,7 млрд долларов выделяются Пентагону, а 35,2 млрд долларов — Министерству энергетики.

Также законопроект предусматривает выделение до 6 млрд долларов в качестве общих трансфертов на непредвиденные нужды более высокого приоритета.

Помимо Украины, NDAA занимается решением различных глобальных проблем безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

В документе подчеркивается необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие — для сохранения военного превосходства США.

Кроме того, законопроект запрещает спорное предложение президента США Дональда Трампа о выводе из эксплуатации самолетов А-10. Документ требует, что их должно быть не меньше 103 единиц в 2026 году.

Напомним, на днях Трамп заявил, что Украина обратилась к нему с просьбой предоставить еще одну систему ЗРК Patriot. По его словам, администрация рассматривает этот вопрос.

Кроме того, в интервью NBC News он заявил, что есть новое соглашение по поставкам оружия. В частности, НАТО платит США за американское оружие, после чего оно поступает в Альянс, а затем НАТО отправляет его в Украину.

США оружие финансовая помощь военная помощь война в Украине Америка
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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