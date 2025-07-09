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Трамп ответил на просьбу Украины про еще одну систему Patriot

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 23:30
Трамп подтвердил просьбу Украины относительно еще одной системы Patriot
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обратилась с просьбой предоставить еще одну зенитно-ракетную систему Patriot. По его словам, администрация рассматривает этот вопрос, однако он подчеркнул, что такое вооружение является крайне дорогим.

Об этом Трамп сказал журналистам в среду, 9 июля.

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"Они хотели бы этого. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину. Но они хотели бы. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны на него взглянуть. Очень дорогая. Очень дорогая система", — сказал Трамп.

Он также добавил, что ему очень жаль, что приходится тратить такие большие средства на войну, которой бы не произошло, если бы он оставался президентом.

"Знаете, когда вы говорите о такой системе, как эта, очень сложной, с огромным количеством денег, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть. Они подвергаются сильному удару. Очень сильному. Итак, мы смотрим на это", — сказал президент.

Трамп также высказал свое мнение относительно масштабной атаки России, во время которой было запущено более 700 дронов.

"Я пытаюсь дать людям понять, что я не в восторге от того, что происходит. Это война, которой не должно было быть... Это надо остановить. Погибает до 7000 человек еженедельно с обеих сторон", — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп сделал заявление в отношении Владимира Путина, одновременно намекнув на возможность введения новых санкций против России.

Дональд Трамп также подтвердил свое стремление возобновить поставки оружия Украине, что уже вызвало реакцию со стороны Кремля.

Дональд Трамп военная помощь ПВО война в Украине Patriot
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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