Трамп подтвердил просьбу Украины относительно еще одной системы Patriot

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина обратилась с просьбой предоставить еще одну зенитно-ракетную систему Patriot. По его словам, администрация рассматривает этот вопрос, однако он подчеркнул, что такое вооружение является крайне дорогим.

Об этом Трамп сказал журналистам в среду, 9 июля.

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"Они хотели бы этого. Они просили об этом. Знаете, это очень редкое явление, потому что много систем было отправлено в Украину. Но они хотели бы. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны на него взглянуть. Очень дорогая. Очень дорогая система", — сказал Трамп.

Он также добавил, что ему очень жаль, что приходится тратить такие большие средства на войну, которой бы не произошло, если бы он оставался президентом.

"Знаете, когда вы говорите о такой системе, как эта, очень сложной, с огромным количеством денег, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть. Они подвергаются сильному удару. Очень сильному. Итак, мы смотрим на это", — сказал президент.

Трамп также высказал свое мнение относительно масштабной атаки России, во время которой было запущено более 700 дронов.

"Я пытаюсь дать людям понять, что я не в восторге от того, что происходит. Это война, которой не должно было быть... Это надо остановить. Погибает до 7000 человек еженедельно с обеих сторон", — сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп сделал заявление в отношении Владимира Путина, одновременно намекнув на возможность введения новых санкций против России.

Дональд Трамп также подтвердил свое стремление возобновить поставки оружия Украине, что уже вызвало реакцию со стороны Кремля.